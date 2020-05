Corona-Krise: Australische Delfine zeigen bizarres Verhalten

In der australischen Küstenstadt Tin Can Bay lässt sich derzeit Sonderbares beobachten: In dem kleinen Fischerort nördlich von Brisbane kann man im örtlichen Barnacles Dolphin Centre wilde Delfine füttern und bestaunen.

Wegen der globalen Corona-Pandemie ist das Barnacles Dolphin Centre, zu dem auch ein Café gehört, seit Wochen geschlossen. Freiwillige, die dort arbeiten, berichten nun von ungewöhnlichem Verhalten der Delfine. "Die Delfinschule (so nennt man eine Gruppe von Delfinen, Anm.) hat uns regelmäßig Geschenke gebracht, die uns zeigen, wie sehr ihnen unsere Aufmerksamkeit fehlt", heißt es in einem ein aktuellen Beitrag auf der Facebook-Seite des Cafés. "Sie vermissen euch alle definitiv."