BeatTheVirus: Hier können Sie im Kampf gegen das Virus helfen

Community Instant Action

Rebekka Dober rief die Facebook-Gruppe Community Instant Action ins Leben. Ganz nach dem Motto: „Nicht mehr tatenlos zusehen!“. Damit schafft sie eine Plattform für Ideen und Anregungen aus der Zivilgesellschaft, welche sofort in Aktionen umgesetzt werden und regt damit zur Solidarität und zum Zusammenhalt an.

Die Gruppe bietet verschiedenste Inhalte, so wurde dort etwa auch die #NachbarschaftsChallenge verbreitet. Darüber hinaus findet unter anderem ein lebendiger Austausch (per Videotelefonie) über mentale Gesundheit oder Brainstorming von Solidaritätsaktionen (Balkonkonzerte etc.) statt. Für die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrenden und anderen Bildungsgestaltenden wurde eine weitere Facebook-Gruppe gegründet: #WeiterLernen. So können Studierende ihre freie Zeit sinnvoll nutzen und mit Schülerinnen und Schülern verbunden werden.