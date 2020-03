Supermärkte: Haben zu wenige Leute zum Nachschlichten

In den kommenden Tagen rechnet Haraszti mit 20 bis 30 Prozent mehr Geschäft als in normalen Zeiten. An den Öffnungszeiten will er nichts ändern. „Wir werden sie nicht verkürzen“, erteilt er der Gewerkschaft eine klare Absage. Diese hatte gefordert, dass Drogeriemärkte und Supermärkte nur noch von 8.30 Uhr bis maximal 18 Uhr offen haben, um die Mitarbeiter zu entlasten. Das würde dazu führen, dass sich in der verkürzten Einkaufszeit mehr Leute in den Geschäften drängen – genau das Gegenteil sei aber empfehlenswert, findet der Rewe-Chef. Die Gewerkschaft bittet Konsumenten übrigens auch, bargeldlos zu bezahlen und in den Filialen genug Abstand einzuhalten.