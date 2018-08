Top 5: Edelkonserven-Lokale

1., HANS REH

Jüngstes Beispiel des aktuellen Dosenfisch-Trends: Über 50 Sorten Sardinen, Sardellen, Thun, Kabeljau, Tintenfisch & Co zum Mitnehmen oder vor Ort garniert mit einem Glas Wein genießen.



Wien 7, Burgg. 20,

Tel: 0650/741 67 67,

Di-Fr 17-21

(ab September auch Mittag),

www.hansreh.com



2., IGNACIO

Schon vor sechs Jahren bot Ignacio García Vicente in seinem Laden nicht nur Top-Käse, Schinken und Wein aus Spanien an, sondern auch überirdisch gute Konserven. Die man hier auch zubereitet bekommt.



Wien 1, Salztorg. 7,

Tel: 01/922 08 51,

Mo-Sa 17-24,

www.ignacio.at



3., COLONO

Diesen Frühling startete der Feinkost-Importeur Colono eine Art Showroom in Kombination mit Tapas-Bar. Hier kann man Top-Konserven aus Spanien und Portugal kaufen und genießen.



Wien 3, Landstraßer Hauptstr. 6,

Tel: 0660/936 24 37,

Mo-Fr 8-22, Sa 11-22,

https://www.colono.at



4., ROSMARIN

Eleni Georgosopoulou führt seit 2017 ein Geschäft mit griechischen Delikatessen, die man vor Ort auch als Snack genießen kann. Wunderbare Gemüse und Meeresfrüchte als Mezze oder aufs Brot.



Wien 6, Barnabiteng. 6,

Tel: 01/581 28 40,

Mo 12-19, Di-Fr 10-19, Sa 10-18,

www.rosmarin.wien



5., SÜSSWASSER

Ebenfalls im Vorjahr eröffnet ist dieser entzückende Laden zwar auf frischen/geräucherten Fisch aus heimischen Gewässern spezialisiert. Aber man bekommt auch edle Dosenware zu kaufen.



Wien 6, Theobaldg. 16,

Tel: 0676/648 94 74,

Mo-Fr 9-20, Sa 9-18,

www.süsswasser.at



