Verdacht auf Quälerei: Wo besorgte Tierfreunde Rat finden

Es ist kaum zu überhören: Der Nachbar hat sich einen Papagei angeschafft. Durchs Wohnzimmerfenster lässt sich ein Blick auf das exotische Tier erhaschen – es sitzt allein in seinem Käfig. "Das ist nicht in Ordnung", sagt Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. "Die Einzelhaltung von Papageien ist in Österreich laut Tierschutzgesetz seit 2005 verboten."

Vernachlässigte Hunde, ausgesetzte Kaninchen

Allein in Wien wurde heuer bereits in 159 Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. 2020 waren es insgesamt 113. "Die Zahlen zeigen: Das Tierleid ist mit der Pandemie leider nicht weniger geworden", sagt Persy.

Wer sich um das Wohl eines fremden Haustieres sorgt, ist bei den neun Tierschutzombudsstellen der Bundesländer an der richtigen Adresse. Eine Liste mit den Kontaktdaten finden Sie unter www.oesterreich.gv.at.