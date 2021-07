Ein Sommer der Liebe mit Exzess und ohne Hemmungen

Ecstasy, Smileys, House

Bunt und exzessiv war dann auch der "Second Summer of Love", der 1988 einsetzte und bis 1989 dauern sollte. In England frönten auf einmal unzählige junge Menschen (vielfach mit Smiley-T-Shirts) dem langen Tanzen zu Acid-House oder Hip House. Angetrieben wurden sie von einer neuen Droge.

Eine kleine Pille namens Ecstasy war plötzlich in vieler Munde. 1988 war das Jahr, wo die britische Jugend herausfand: "how to turn on, tune in and drop one", schrieb das mixmag. Plötzlich war stundenlanges Feiern kein Privileg für wenige, es wurde zu einer Massenbewegung. Viele stiegen für ein Wochenende aus der Realität der Thatcher-Ära. Neben angesagten Discos wie der Hacienda in Manchester tanzte die Raver auch in dunklen Kellern, auf illegalen Partys in Lagerhallen oder auf dem Feld. Bilder von schwitzenden jungen Menschen beim Tanzen mit substanzinduziert weit aufgerissenen Augen waren in den Medien auf der britischen Insel plötzlich allgegenwärtig.