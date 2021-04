Netflix-Hit "Die Schlange": Das war der Hippie-Trail

Der Hippie-Trail war eine Reiseroute von Europa weg zu Sehnsuchtszielen der Blumenkinder. Bevorzugte Ziele waren Teheran im Iran, Kabul in Afghanistan und Kathmandu in Nepal. Goa in Indien und Bangkok in Thailand gehörten zu den beliebtesten.

Und möglichst günstig sollte das Hinkommen sein. Viele reisten per Anhalten. Es gab aber auch streckenweise günstige Busverbindungen. Und natürlich setzten sich ein paar in ihre Busse (wie dem VW-Bulli) oder die mit besonders widerstandsfähigem Sitzfleisch bretterten auf Motorrädern über die Steinpisten.