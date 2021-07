Locker, laut, riskant: So wird der Sommer

Dieser Sommer wird teuer

Jetzt, da das ganze Land nach den Erleichterungen aufatmet, versuchen viele, ihre in der Krise angehäuften Verluste schnell wieder wettzumachen – die Preise ziehen an. Nicht nur in der Gastronomie, wo das Bier aktuell schon einmal ein paar Cent teurer sein kann – dort kommt man aber noch glimpflich davon. Dramatischer wird es, wenn Fluglinien die schlechten Zeiten aufwiegen wollen. Der durchschnittliche Preis für ein Flugticket war im Mai mit knapp 110 Euro bereits fünf Euro teurer als im Vorjahr – und sogar 12 Euro teurer als noch 2019.



Hotel- und Flugpreise richten sich fast immer nach der Nachfrage. Der Wunsch nach einem Sommerurlaub ist heuer leider so groß wie nie – und weil die Auswahl an potenziellen Urlaubszielen weiter eingeschränkt ist, wollen so gut wie alle an dieselben Orte. Nicht nur im Ausland.



Wer also jetzt noch ein Appartement an einem heimischen See oder einer griechischen Insel buchen will, wird wohl wenig Auswahl, dafür aber horrende Forderungen finden. Doch auch fernab der vielbereisten Pfade stehen Hotels und Unterkünfte – und die locken mit großzügigen Angeboten. „Wer beim Urlaubsziel flexibel ist, kann heuer sogar Schnäppchen machen“, sagt Gregor Kadanka, Obmann des Reisebüro-Fachverbands der Wirtschaftskammer. Er empfiehlt: „Pauschalreisen buchen! Denn wenn Hotel oder Flug ausfallen, bekommt man hier auf jeden Fall sein Geld zurück.“