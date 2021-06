Zukunft des Nachtlebens: So feiern wir Party nach der Pandemie

Differenziert sieht die Zukunft des Nachtlebens auch Bernhard Heinzlmaier vom Institut für Jugendkulturforschung. „Die obere Gesellschaftsschicht wird schnell wieder Gas geben. Da werden sich all jene einfinden, die nicht von der Pandemie überfahren worden sind.“ Ab der unteren Mittelschicht hingegen habe sich eine Lethargie eingeschlichen. „Es fehlt an Geld, Ausbildung, die Eltern haben Probleme.“

Große Exzesse und Erinnerungen an die Roaring Twentys sieht Heinzlmaier in der nächsten Zeit eher nicht. Denn es gehe beim Großteil der jungen Menschen weiter wie vor der Pandemie. „Es wird ein ordentliches, angepasstes Feiern geben, das erlaubt ist. Man zieht sich brav an. Schaut, dass die neue Hose nicht dreckig wird.“ Und speiübel dürfe den Nachtschwärmern auch nicht werden. Man solle ja am nächsten Tag wieder arbeiten können.