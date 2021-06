Zurück in die Zukunft: Wie kann Kino nach Corona ausschauen?

Aus alt machte der findige Filmfan kurzerhand neu. Und schon wurde er mit der Kinofabrik in Spittal an der Drau als Betreiber des „kleinsten Kinos Österreichs“ zum Mutmacher für eine brach liegende Branche. Denn als sich herausstellte, dass der Verkäufer jede Menge davon in seinem Lager hat „und ich zum Telefonieren grad in dem leer stehenden Raum war, hatte ich die Idee, daraus ein kleines Kino zu machen“.

Die zwanzig roten Plüschsessel in einer Ecke einer ehemaligen Schuhfabrik zeigen, worum es geht. Kino wieder gemeinsam zu erleben, sich im Kollektiv freuen, wundern, vielleicht ängstigen, jedenfalls aber begeistern. Und das in einem Raum, der zumindest mehr Flair verspricht, als das Heimkino üblicherweise bereithält. Nach dem Ende des Lockdowns ist das Comeback des Kinos wieder zum Greifen nah. Viele Programmkinos haben bereits geöffnet, wenngleich nach Covid-19-Regeln nur mit einer Saalauslastung von höchstens 50 Prozent. Am 18. Juni sperren die insgesamt 18 Lichtspieltheater der heimischen Cineplexx-Kinokette wieder auf. Mit allen auch dann erforderlichen Abstandsregeln.

Kino wird also ein paar Monate lang nicht so aussehen, wie es Filmfreunde kennen, die sich an Premieren vor vollem Haus oder an die vorletzte Viennale-Eröffnung erinnern.

Kino im Wohnzimmer

Eine Nummer kleiner geht immer, würden auch Wiebke und Johannes Thomsen unterschreiben. Sie betreiben ihr Lodderbast-Kino im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Hannover. Corona hat natürlich auch ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber bis dahin lief das ebenfalls nur 20 Sitze fassende Genrekino ganz gut. Allerdings unter zwei Prämissen: „Wer mit uns zuvor kochen und danach plaudern mag, ist im Vorteil“, so Johannes Thomsen.