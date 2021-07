Scott Matthew

Ich las dieses Buch vor 20 Jahren, und es ist immer noch eines meiner Lieblingsbücher wegen seiner Fähigkeit, einen bestimmten genauen Zeitpunkt an einem Ort in der Geschichte mit einem höchst authentischen Empfinden wiederzugeben. Sein Plot beinhaltet Verrat, Begierde, Besessenheit und Mord; ganz so, wie gute Bücher eigentlich immer aufgebaut sind, versetzt es uns aus unserer Welt mitten hinein in das Leben der Hauptfiguren mit unvergleichlicher Note. Ich liebe das Dunkle dieses Märchens, das gleichermaßen verstörend und schön ist.

* Der in New York lebende, australische Songpoet beehrt Wien mit seiner Band und stellt das aktuelle Album „This here defeat“ vor: WUK, 5. Dezember, 20 Uhr, Karten 01/4000-841 00, www.scottmatthewmusic.com