Weniger Chinesen: In Hallstatt geht es derzeit etwas ruhiger zu

Slots für Busse ab Mai

Die limitierten Slots für Reisebusse werden trotz des momentanen Besucherrückgangs wie geplant heuer ab Mai eingeführt. Weil der Andrang an Tagestouristen in den vergangenen Jahren zu groß geworden war, wollen die Verantwortlichen so den übermäßigen Strom regulieren. Pro Jahr kommt rund eine Million Besucher aus aller Welt in die malerische 770-Seelen-Gemeinde. An manchen Tagen drängen sich fast 10.000 Besucher durch die engen Gassen zwischen Berg und See.

Eine Krankheit sei "nicht der richtige Grund" für ein wenig mehr Ruhe in der Weltkulturerbe-Gemeinde. "Wir freuen uns, wenn wir das selber mit den Bus-Slots ab Mai zusammenbringen", betonte Scheutz. Täglich sollen dann maximal 54 Busse in den Ort kommen. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt zwei Stunden und 20 Minuten. Reiseunternehmer haben im Vorhinein online ihren jeweiligen Slot zu buchen, Kostenpunkt 80 Euro. Von 17.00 bis 8.00 Uhr können die dicken Brummer weder hinein- noch hinausfahren.