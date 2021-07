Weekender Bad Gastein: Wie Alpen mit Meer

Die Hamburgerin Andrea von Goetz und Schwanenfliess hatte mit ihrem Festival Sommer.Frische.Kunst, das seit mehr als zehn Jahren dutzende Kunstschaffende den Sommer über nach Gastein bringt, gehörigen Anteil an der Gasteiner Renaissance. Ebenso wie die waschechte Gasteinerin Evelyn Ikrath, die ihr Elternhaus, das „Haus Hirt“, zu einem unwiderstehlichen Hideway für Familien und Bohemiens gleichermaßen umgestaltet hat. Genau hier hat übrigens Thomas Mann Urlaub gemacht, ebenso wie William Somerset Maugham und Stefan Zweig, eine umfangreiche Bibliothek mit dicken Ledersesseln zollt den Literaten im zeitgemäßen Designer-Hotel Respekt. Genau diese Verknüpfung zwischen alter und neuer Kreativität ist es, die nach und nach immer mehr innovative Köpfe aus den Großstädten Europas in den kleinen Kurort im Salzburger Pongau gebracht hat. Und so lässt heute das Innenleben altehrwürdiger Häuser an Designer-Hotels in London oder – eben – Berlin denken. Wobei sie durchs Einbeziehen alpiner Formen und Traditionen dennoch ihren Charakter bewahren. Das Hotel „Regina“ etwa, das sogar ein Programmkino beherbergt, oder auch das „Waldhaus Rudolfshöhe“, aus dem zwei Berliner ein echtes Schmuckstück gemacht haben, dazu gibt's mit den „Blonde Beans“, dem „Kraftwerk Café“ und „Betty's Bar“ mittlerweile auch astreine Hipstertreffs.