Urlaub im Nirgendwo: Ferienhäuser für Familien

Isle of Skye, Großbritannien

Die langsam vorbeiziehenden Schäfchenwolken am Himmel beobachten und dabei Kraft tanken – das verspricht ein Aufenthalt in diesem liebevoll restaurierten Bauernhaus in abgeschiedener Lage auf der schottischen Isle of Skye. Ein atemberaubender Meerblick, eine wunderschöne Steilküste und unberührte Strände warten mit zahlreichen Abenteuern für Groß und Klein.