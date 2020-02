Große Freiheit auf 8,1 Quadratmetern: Mit dem Wohnmobil durch Australien

Abfahrt zur sagenumwobenen „Great Ocean Road“ mit den weltweit bekannten Twelve Apostles: Peter winkt und wünscht gute Fahrt, die jedoch mit einer Überraschung beginnt. Es klappert und scheppert auf den ersten Metern, als ob jetzt alles zu Bruch gehen würde. Des Rätsels Lösung: Wir haben falsch eingeräumt! Denn auf den 8,1 Quadratmetern Wohnfläche des Mercedes Euro Tourers ist jeder Quadratzentimeter genau verplant. Und wer nicht penibel richtig verstaut, wird mit einem Schepperkonzert bestraft …Es ist schon verrückt, was alles in Schrank, Schubläden und Fächer passt. Hier alles Nötige auf engstem Raum und dort die Weite des Ozeans und die 243 kilometerlange Panoramastraße von Portfairy im Westen nach Torquay im Osten: Der Highway 100, wie die Great Ocean Road offiziell heißt, schlängelt sich hoch über den Klippen entlang, vorbei an bizarren Felsformationen, die im Meer stehen als wären sie Skulpturen. Von den zwölf Aposteln, also Felsbrocken, sind noch acht übrig und auch an diesen nagt bereits die Erosion.