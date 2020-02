Grand Canyon: Im Schlauchboot durch die Schlucht

Die Tour beginnt nahe der kleinen Stadt Page im Nordosten Arizonas. Bei „ Lake Powell“ geht es an der „Lees Ferry“ auf den Fluss, der in den letzten sechs Millionen Jahren die 446 Kilometer lange und bis zu 29 Kilometer breite Schlucht des Grand Canyon aus den Gesteins- und Bodenschichten herausspülte.

In den nächsten sechs Tagen wird ein Satellitentelefon die einzige Verbindung zur Außenwelt sein. Aber bei den Nachfolgern von Major Powell weiß man sich in guten Händen. Die Guides von „ Arizona River Runners“ sind Profis, die ihre 27 Mitreisenden in zwei großen Booten sicher durch die Stromschnellen schleusen. Sean, Holly, Amanda und Jason wissen, dass der Fluss an jedem Tag ein anderes Gesicht zeigt. Er kann bei Sonnenschein gemächlich dahin rauschen, verwandelt sich aber bei heftigem Gewitter zu einer reißenden braunen Schlammwalze. In kürzester Zeit steigt dann der Schwierigkeitsgrad der Stromschnellen, der auf einer Skala von 1 bis 10 gemessen wird.

Bald sind die ersten größeren Stromschnellen mit einer Schwierigkeit von 4–6 in Sicht. Zuerst gleitet das Gummiboot wie in einen Trichter hinab, dann schäumen Wellen über den Bug des Bootes, saugen es in ein Wellental und spucken es wieder aus – das wiederholt sich Mal um Mal . „Wow, that’s just great“, befinden die Passagiere nach der Taufe einhellig. Die Stimmung an Bord steigt weiter, als das Donnern der nächsten Stromschnellen zu vernehmen ist.