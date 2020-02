Eine Bucht für dich alleine: Segeln im Ionischen Meer

Türkisfarben schillert das Wasser in der hufeisenförmigen Bucht, die wie geschaffen für unsere erste Nacht an Bord ist. Kurz rasselt die Ankerkette, dann ist alles Seemännische getan. Der Wind ist eingeschlafen, sanft kräuseln sich die auslaufenden Wellen am Ufer des unbewohnten Inselchen Arkoudi. Tzatziki und griechischer Wein passen perfekt zu dieser Stimmung. Später liegen wir im Trampolin-Netz zwischen den Rümpfen und beobachten den Vollmond, der sich als riesige Scheibe über die ferne Kontur der griechischen Küste schiebt. Besser kann ein Segeltörn nicht beginnen.

Gestartet sind wir in der großen Marina der Insel Lefkas. Nach der unkomplizierten Übernahme unseres Charter-Katamarans steuerten wir die Lollo in den schmalen Lefkas-Kanal hinaus, der die Insel vom Festland trennt. Zunächst unter Motor, erst einige Meilen südlich weitete sich das Wasser und wir konnten Segel setzen. Eine konstante Brise schob uns an, Steuerbord lagen die bewaldeten Bergketten von Lefkas, auf der anderen Seite war die kleine, unscheinbare Insel Skorpios, früher im Besitz des Reedertycoons Onassis, zu sehen. Eine weitere Engstelle passierten wir bei der Insel Meganisi. Beeindruckend die steil ins Meer abfallenden felsigen Ufer und die skurril geformten Grotten. Viele Jachten waren gleichzeitig mit uns ausgelaufen, doch ihre Spuren verloren sich bald in alle Richtungen.