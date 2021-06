Darf ein Bär an den Badestrand? Skurrile Gesetze in Urlaubsländern

2. Liegestuhl reservieren? Nix da!

In Malaga ist es bereits seit sieben Jahren verboten, sich Liegestühle und Sonnenschirme mit Hilfe von Handtüchern, die man schnell noch vor dem Frühstück hinlegt, zu reservieren. Endlich ein richtungsweisendes Gesetz!

3. Kussverbot in der Stadt der Liebe?

In Frankreich und natürlich auch in Paris sind Abschiedsküsse auf Bahnsteigen verboten. Der Grund für dieses Gesetz aus dem Jahr 1910: Züge sollten sich nicht verspäten. Es wird heute nicht mehr exekutiert - es gibt aber tatsächlich offizielle "Kuss-Zonen", auf die diese Liebesbezeugungen beschränkt werden sollten.

4. Auf Sand gebaut:

In Eraclea bei Jesolo an der italienischen Adria ist es verboten, Sandburgen zu bauen. Der Grund sind angeblich die Löcher, die dabei entstehen und immer wieder zu Verletzungen bei Strandspaziergängern führen. Mit diesem Verbot steht Eraclea bei Weitem nicht alleine da, auch auf Sylt und an vielen Stränden Tenerifas sind Sandburgen nicht erlaubt.

5. Nicht ohne meinen Bären!

Doch, leider. In Israel ist es strengstens verboten, Bären mit an den Strand zu nehmen. Die Rede ist dabei allerdings nicht von den lieben Teddybären unserer lieben Kleinen - sondern von echten, großen und irgendwie auch nicht ganz ungefährlichen Bären. Also Bären! Da Gesetze ja meist gemacht werden, um eine reale oder zumindest potenziell mögliche Situation zu reglementieren, fragt man sich doch, welche Haustiere hier im Land so gehalten werden...