Seitdem verbringt er zumindest drei Monate pro Jahr hier und an anderen Orten in Griechenland, wobei: „Für mich ist das hier die beste Gegend der Welt. Die Inseln sind im Sommer überfüllt und im Winter ist alles zu. Am Peloponnes ist im Sommer Leben, im Winter Leben. Ich brauche Infrastruktur, will auf einen Kaffee gehen können. Und hier sind nur griechische Touristen. Keine Österreicher, keine Deutschen.“ Nur er, den die Menschen im Dorf längst „Rudaki“ nennen, den der Fischer auf eine Ausfahrt mitnimmt, und der ein Heimatgefühl entwickelte.

Empfehlungen für Griechenland

Welchen Teil des Landes ein Griechenland-Neuling zuerst besuchen sollte, sei Typsache: „Wer das Städtische sucht, muss unbedingt nach Athen, Thessaloniki und Kalamata. Richtig ursprünglich ist der Norden bei der albanischen Grenze. Und je näher zum Meer, umso entwickelter und touristischer.