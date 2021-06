Warum diese mondänen Seebäder Orte der Seensation sind

Auch ein bisschen lustig: An der Ostsee schaffte Thomas Mann, den „Zauberberg“, der in den Schweizer Alpen angesiedelt ist, so gut wie zu Ende zu bringen. Begonnen hatte er 1913, ins Finale ging es 1924 auf Usedom. So schrieb er am 12. August an einen Freund: „Denn nie arbeitete ich reibungsloser und ergiebiger als nach der Morgenandacht am Meer.“ Überhaupt müssen ihn Strandbäder fasziniert haben. In der Novelle „Der Tod in Venedig“ ließ er den zum Gecken verkommenen Gustav von Aschenbach am Lido sterben.