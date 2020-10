Über dem Wolkenmeer: Wie hoch wandert man im Herbst hinauf?

So kann man also auch heuer den grandiosen Indian Summer genießen, den das Pillerseetal oft bietet. Es wird ja in der Zwischensaison ohnehin viel zu wenig gewandert, obwohl da das Wetter stabiler ist als im Sommer und die Natur so verschwenderisch alle Farben an die Bäume klatscht.

Super Social Distancing

Außerdem ist man hier gerade jetzt so sozial distanziert, wie das wegen dem Dingsvirus eben modern ist. Wie in einem Niemandsland zwischen Sommer und Winter.