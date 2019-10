Ausflugstipps fürs Feiertagswochenende in Wien

Bevor auf den Bergen der Winter einzieht, bietet sich ein Ausflug dorthin an. Immerhin soll es in 1.500 Metern Höhe 15 Grad haben. Am Ötscher in Niederösterreich sind dieses Wochenende die Bergbahnen zum letzten Mal in dieser Saison in Betrieb.

Am rund 2.000 Meter hohen Schneeberg ist noch bis Sonntag Gelegenheit, mit dem grün-gelben Salamander-Zug vom Bahnhof Puchberg am Schneeberg zum höchstgelegenen Bahnhof Österreichs, dem Bergbahnhof Hochschneeberg, zu fahren.

Der Annaberg bei Mariazell ist ebenfalls einen Besuch wert: Dort gibt es seit Oktober eine Zipline: Auf einer Länge von 1.400 Metern „fliegt“ man mit bis zu 120 km/h ins Tal.