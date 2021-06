Die besten Adressen für ein langes Wochenende in Istrien

SAMSTAG

9. Durch Rovinj: Hinauf zum Campanile mit rustikalem Aufstieg – dafür Wow-Panorama!

rovinj-tourism.com

10. Lunch bei „Da Sergio“: Angeblich die beste Pizzeria Istriens – in der Grisia-Gasse Nr. 11.

facebook.com/DaSergioRv

11. Frische Luft am Goldenen Kap: Radeln, wandern, baden im schönangelegten Naturpark Zlatni rt.

12. Abendessen im „Cap Aureo“: Ein Feuerwerk der Fantasie: Im Grand Park Hotel kocht der Malteser Jeffrey Vella groß auf.

maistra.com

SONNTAG

13. Must see in Pula: Das 2.000 Jahre alte Amphitheater ist oft auch stimmige Kulisse für Konzerte.

pulainfo.hr

14. Durch die Altstadt: Spaziergang rund um das Kaštel, dann Besuch und Degustation im

hochinteressanten Olivenöl-Museum.

oleumhistriae.com

15. Kap Kamenjak: Naturparadies am Südspitz Istriens, es gibt auch geführte Sporttouren.

pulaoutdoor.com

16. Dinner bei Deniz: So ein Theater! Im „Hotel Amfiteatar“ tritt Haubenkoch Deniz Zembo auf.

hotelamfiteatar.com