Salzkammergut-Hotspot: Die besten Wochenend-Tipps für den Mondsee

Nicht nur der Blick vom Schafberg macht Lust auf den Mondsee – es gibt zahlreiche Gründe, den vielleicht unterschätztesten See im Salzkammergut zu bereisen.

DONNERSTAG

1. Am See um den See: Mit dem Ausflugsschiff „Mondseeland“ um den See, Dauer: 90 Minuten.

schifffahrt-mondsee.at

2. Am Rad um den See: Dieselbe Tour mit dem Leihrad. Stille Wiesenwege unter der Drachenwand.

alpen-bike.com

3. Besuch bei der Frau vom See: Stöbern im Handwerksladen von Nicolette Wächter am Höribachhof.

kulturgut-mondsee.eu

4. Abendkultur: Die Mondseer Mundart-Variante des „Jedermann“ auf der Open-Air-Bühne.

mondseer-jedermann.at