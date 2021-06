Wochenende im Salzkammergut: Der magische Mondsee

Das beginnt bei seinen Menschen. Da ist zum Beispiel Nicolette Wächter, eine Baronin. Ihr gehört der See. Das klingt originell, ist aber unprosaisch. Wächter ist Nachkommin der Almeida-Dynastie, die in Mondsee lange Zeit eine Hauptrolle spielte. „Seebesitzerin“ ist ohnehin ein missverständlicher Titel. Denn Wasser ist in Österreich Allgemeingut, Wächter besitzt streng genommen nur den Boden, über den es fließt. Aber das reicht. Wer einen Steg, ein Bootshaus oder auch nur eine Boje in den See setzen möchte, muss einen Pachtvertrag mit ihr abschließen. Hunderte solcher Verträge gibt es. Wächter betreibt auch den Höribachhof, ein romantisches Gut in Schwarzindien am Nordwestufer, in dem naturnahe Landwirtschaft betrieben wird.

Es gibt Bienengärten, unberührte Sommerwiesen, einen Kunsthandwerksladen, und das Gehöft lässt sich auch für Veranstaltungen mieten. Ein Besuch: empfehlenswert. Wer Glück hat, trifft die See-Herrin im Laden an, oder zumindest ihren freundlichen, steinalten Kater Leander. Nicht weit entfernt wohnt Ex-Skispringer Andreas Goldberger. Vor Jahren saß er mit Sportler-Kollegen auf einem Bankerl am Golfplatz Drachenwand, sah aufs Wasser hinunter und lobte die Aussicht. „Genau hier“, so habe er den Freunden gesagt, erzählt er gerne, „müsste man ein Haus bauen“.