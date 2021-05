Eine Reise zu den legendären Riva-Booten am Comer See

Die Liste der Kinoproduktionen, die den Lago di Como als Drehort wählen, lässt sich seit diesem Jahr fortführen. „Ich habe sie gesehen, wenn auch nur ganz kurz“, sagt die junge Verkäuferin mit dem dunkelroten Häubchen im brünetten Haar und einem leicht aufgeregten Timbre in der Stimme in der Bäckerei Beretta in Como – übrigens einer der besten Plätze am Comer See, wenn nicht in der ganzen Lombardei, um hervorragendes Brot und feinste Petits Fours zu erstehen.

Sie meint Lady Gaga, die eine der Hauptrollen im Film „House of Gucci“ übernommen hat. Darin spielt sie neben Jeremy Irons, Al Pacino und Adam Driver Patrizia Reggiani, die Exfrau von Maurizio Gucci, der 1995 in ihrem Auftrag erschossen wurde. „Eine wahre Geschichte von Mord, Wahnsinn, Glamour und Gier“ – so der Untertitel des 2001 erschienenen Buchs „The House of Gucci“ von Sara Gay Forden, auf dem der Film basiert. Der starbesetzte Thriller wird im November in die Kinos kommen.