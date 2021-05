Die besten Wochenend-Tipps rund um den Comer See

Freitag

Bummel in Bellagio. Am besten lässt sich die „Perle des Sees“ früh morgens entdecken, im Sommer ist der Ort zu überlaufen.

Bar Pasticceria Rossi. Der beste Platz, um das Treiben auf der Promenade zu beobachten. Piazza Giuseppe Mazzini 22, Bellagio

Die Gärten der Villa Serbelloni. Führung im Park der berühmten Villa, die heute im Besitz der Rockefeller-Stiftung ist. https://www.rockefellerfoundation.org

Silvio. Fische, frisch gefischt jeden Tag seit 1919 – mit Blick auf den See. https://www.bellagiosilvio.com/restaurant/

Samstag

In Seta. Como ist seit Jahrhunderten Zentrum italienischer Seidenproduktion. Schöne Stücke gibt es etwa hier: In Seta, Piazza Cavour 11

I Tigli in Theoria. Schlemmen auf Sterne-Niveau. Mittags gibt’s günstigeres Lunchmenü. https://www.intheoria.it

Museo della seta. Interessante Einblicke in die regionale Tradition der Seidenherstellung. https://www.museosetacomo.com

Pepe Nero. Pizza at it’s best, mit dünnem Teig und reichhaltigem Belag. Via Pietro Boldoni 26

Sonntag

Von Brunate nach Torno. Wandern entlang steiler Waldhänge. Schattiger Pfad oberhalb des Sees, vorbei an Feldgräbern und Findlingen. Ausblicke auf den Lago di Como!

Trattoria/Crotto in Montepiatto. Raststopp und Mittagsstärkung mit typisch norditalienischer Hausmannskost. https://www.crottomontepiatto.it

Villa Melzi. Eine der bedeutendsten Villen am Comer See mit Museum und Park. https://www.giardinidivillamelzi.it

Sundeck at Il Sereno. Zum Abschluss schlemmen mit Seeblick. https://www.serenohotels.com/property/il-sereno/restaurant/#sundeck

Hoteltipps

Villa d’Este. Prachthotel mit Pool im See und eigener Riva. https://www.villadeste.com/en/

Il Sereno. Von Patricia Urquiola superschick designtes Hotel am See. https://www.serenohotels.com

Bellavista. Jugendstilromantik im Boutiquestil. https://www.bellavistabrunate.com



3 Kuriose Fakten

Wussten Sie, dass…

ä… schon die Römer die Herrlichkeit des Comer Sees genossen haben? Auch die ersten Villen, die am „lacus larius“ gebaut wurden, entstanden in ihrem Auftrag.

ä... dass sich auf der Terrasse der Villa del Balbianello Anakin (Hayden Christensen) und Padmé (Natalie Portman) küssten? Zu sehen in Star Wars. Episode II.

ä... 2019 der ehemalige US-Präsident Barack Obama zusammen mit Frau Michelle und den Kindern Schauspielstar George Clooney in seiner Villa Oleandra in Laglio besuchten?