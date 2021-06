Die Euro-Gegner im Urlaubscheck: Wohin lohnt sich die Reise?

Neben Kultur (die Hauptstadt Skopje wurde mit vielen, auch skurrilen, neuen Prunkbauten und Monumenten saniert) ist die Natur die Attraktion: von der Kajakfahrt im Matka Canyon bis zum Ohridsee. Der mit Albanien geteilte klare See ist einer der ältesten der Welt und sagenumwoben. Das Kloster Sveti Naum (Übernachtungen möglich), die Kirche des Hl. Johannes von Kaneo und die nahe „Bay of Bones“ (archäologisches Museum) sollte man sehen, das bunte Leben und die Kulinarik erkunden. Tiefe Blicke in die Seele der Gegend gibt das Buch „Am See“ von Kapka Kassabova (Zsolnay).