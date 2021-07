Tansania: Tierparadiese abseits der Massen

Der Elefant vor der Bürotür will nicht weichen. Eigentlich hat Barbara Coccia an diesem Morgen jede Menge in der Lodge zu tun, aber wenn ein Dickhäuter sich in den Weg stellt, ist Hektik keine gute Idee. Mit einem halbwüchsigen Bullen ist nicht zu spaßen. Dass sich an diesem Morgen auch gleich noch eine Baumschlange ins Büro verirrt und das Internet wieder einmal nicht funktioniert, ist eben die Savanne im letzten Winkel Tansanias. Also ist „Hakuna Matata“ – immer mit der Ruhe – angesagt. Irgendwann wird der Koloss schon verschwinden.