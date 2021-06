Semmering: Der Balkon von Wien in der Nostalgie-Falle

Unendlich viele Phasen österreichischer Kultur- und Sozialgeschichte lassen sich hier durchqueren. Das reiche Bürgertum aus Wien, Prag und Budapest hatte am Semmering Villen, die es heute noch gibt. Und dazu kamen die Grandhotels. Obwohl der Semmering ja weniger klassische Sommerfrische war (momentan eine „Leitphrase des österreichischen Tourismus“, sagt Kos dazu): Auf den Semmering kamen viele Künstler auch zum Arbeiten.

In seinem neuen Buch behandelt der Ausstellungsmacher und ehemalige Direktor des Wien Museums nicht die Gemeinde Semmering, sondern das Semmering-Gebiet. „Alles zwischen Rax und Sonnwendstein mit dem Rückgrat der Semmeringbahn, die kurvig durch diese zerklüftete Passlandschaft hinaufklettert.“ Eine exzentrische Landschaft, so der passende Buchtitel. Der Semmering begleitet Kos seit Jahrzehnten. Er sei ein „Lebensabschnittspartner“ geworden. Mit einer ersten Publikation in den frühen 1980ern, zehn Jahre später mit der niederösterreichischen Landesausstellung. „Kulturgeschichte einer künstlichen Landschaft“ nannte Kos sein erstes Buch und stieß mit diesem Titel nicht überall auf Verständnis. „Wir haben doch eine echte Landschaft, keine künstliche“, meinten die Touristiker leicht indigniert. Mittlerweile sei es in der DNA des Wissens um diese Landschaft, dass hier ein Nobelort aus dem Nichts entstanden ist, „in die Wildnis gesetzt“. Erst seit 100 Jahren ist der Semmering eine Gemeinde. „Davor war er eine künstliche Siedlung, in ein unbewohntes Waldgebiet gepflanzt.“