Vier Tage in Nizza: Die besten Adressen für ein langes Wochenende

Freitag

5. Nizzas Hausberg: In den Hügeln des Colline du Château wurde Nizza gegründet. Toller Ausblick auf die Altstadt plus Wasserfall. nizza.net/colline-du-chateau.php

6. Authentische Küche: Mini-Restaurant vom ausgestiegenen Sternekoch Dominique Le Stanc. lamerenda.net

7. Ausflug nach Monte Carlo: Einen Martini im Café de Paris, dann die Giacometti-Ausstellung ansehen. grimaldiforum.com

8. Tanzen gehen in Monaco: Das Jimmy’z hat derzeit geschlossen, also geht’s in den Sass Café Club. sasscafe.com