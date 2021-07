Schwedische Ostsee-Insel Gotland: Krimis und ganz viel Idylle

Während die Touristen an einem der vielen hübschen Strände von Gotland in bester Ferienlaune sind, klettert der Schriftsteller Marc Voltenauer die Kalkstein-Anhöhe bei Hoburgen empor. Am südlichsten Zipfel Gotlands ist es gerade mal außergewöhnlich windstill. Die Sonne scheint ihm ins Gesicht und er muss etwas blinzeln. Unter ihm tanzt das Licht auf dem Blau des Meeres. Keine Menschenseele ist weit und breit zu sehen. Im Moment der schönsten Naturidylle sagt der Sohn einer Schwedin und eines Deutschen plötzlich lapidar: „Hier hat sie sich hinabgestürzt“. Und meint die Frau in seinem Krimi „L’Aigle de sang“ ( „Blutadler“), die er per Tastenkombination in den Tod beförderte. Ein zauberhafter Ort, der eigentlich viel zu schön zum Sterben ist: Kleine, geschwungene Buchten reihen sich wie Perlen an einer Schnur am Wasser entlang und von den Klippen aus kann man weit übers Meer schauen.

Dunkle Geheimnisse

Schon als Kind verbrachte der heute 48-Jährige hier mit den Eltern die Ferien. Die haben ein Ferienhaus auf Gotland, in das sich der Schriftsteller gern für ein paar Wochen im Jahr zum Schreiben zurückzieht. Dort entstand auch die Idee für den Roman „L’Aigle de sang“, seinem dritten, der auf der Insel spielt. Sein erster Krimi „Das Licht in dir ist Dunkelheit“ ist vor Kurzem in deutscher Übersetzung erschienen. Der zweite – „Wer hat Heidi ermordet?“ kommt im Herbst 2022 in deutscher Sprache in den Buchhandel.