Nancy: Herzog für einen Tag

Klimafreundliche Anreise

Die ÖBB bieten ab Mitte Dezember dreimal pro Woche eine Direktverbindung mit dem Nightjet Wien–Paris mit Stopp in Nancy an. oebb.at

„Schule von Nancy“

Zahlreiche „Optanten“ (aus den von Deutschland annektierten Regionen geflüchtete Franzosen) ließen sich 1871 in Nancy nieder. Die vielen Künstler, Industriellen, Investoren und Mäzene unter den Zuwanderern wurden rasch von gleichgesinnten Einheimischen aufgenommen. Durch eine Initiative von Émile Gallé, Glaskünstler, Keramiker und Kunsttischler, bildete sich 1901 eine Vereinigung von Künstlern und Industriellen unter dem Namen „Ecole de Nancy“. Die Besonderheit besteht in der engen Verknüpfung von Kunst und Industrie, ausgewählte Kreationen werden in geringer Stückzahl zu Serienprodukten

Unterkunft

Hôtel Mercure Nancy Centre, Place Stanislas. all.accor.com/ hotel/1068/index.de.shtml

Tipp

Das Nikolausfest in Nancy findet von 19. November 2021 bis 2. Jänner 2022 am Place Stanislas mit Riesenrad und vielen Attraktionen für Kinder statt. „Nikolausdörfer“ bieten handwerklich hergestellte Produkte an

Auskunft

Fremdenverkehrsamt Nancy, Buchung von Führungen mit Christine Wetz: nancy-tourisme.fr/de/

Tel. +33/383/35 80 10