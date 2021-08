Mit 8 km/h durch das Elsass: Eine Hausbootreise mit Abenteuer

Am höchsten Punkt der Kanäle sind weite Seen angelegt worden, zur Wasserversorgung des Kanals – eine willkommene Gelegenheit zum Schwimmen. An passenden Stellen darf man im Elsass an Uferböschungen anlegen. Dazu hämmert man große Metallheringe in den Erdboden und macht das Boot mit Tauen daran fest. Der spannende Tag klingt an Deck in wunderschöner Stimmung inmitten der Natur mit französischen Köstlichkeiten aus – Käse, Schinken, frischem Baguette und Cotė du Rhone.

Elsass nach Lothringen

Wir verlassen das Elsass und kommen nach Lothringen. Der Kanal windet sich durch dichten Mischwald, Äste hängen bis zur Wasseroberfläche, sehr stimmungsvoll. Ein Silberreiher wartet, bis wir auf wenige Meter heran sind, hebt mit eleganten Flügelschlägen ab, um ein Stück voraus wieder am Ufer zu landen. Wir machen vor der Grand Écluse de Réchicourte-le-Chåteau fest, der höchsten Schleuse Frankreichs. Sie wurde 1965 erbaut, ersetzt sechs Schleusenstufen und soll uns um sechzehn Meter tiefer bringen. Ich steuere das Schiff wie gewohnt in die Schleusenkammer. Dann geht es schier endlos hinab. Der Wasserspiegel sinkt und sinkt, in einem Schacht zwischen glitschigen Wänden gleiten wir in die Tiefe. Der ganze Prozess dauert fast eine halbe Stunde, bis wir das untere Schleusentor passieren können, das uns den Weg hinaus in die Sonne und auf den Kanal freigibt.