Und hier fängt das Meer an: Durch Slowenien bis nach Piran

Noch wenige Kilometer auf der Straße über den hier so grünen Karst und schon glitzern die Wellen der Adria am Horizont. Bald ragt deutlich sichtbar die Halbinsel mit der Stadt Piran ins Meer. Am Ortsbeginn, in der mehrstöckigen Parkgarage, bleibt das Auto zurück, Piran ist eine einzige Fußgängerzone. Der erste Spaziergang führt auf einen kleinen Hügel zur alten Stadtmauer. Der Aufstieg lohnt sich, von hier hat man den besten Blick über das ganze Städtchen Piran, das sich wie ein mächtiger Finger ausnimmt, der in Richtung Italien weist. Sehr passend zur historischen Beziehung zu Italien. Piran gehörte ab 843 zum italienischen Königreich und stand bis ins 19. Jahrhundert unter der Herrschaft Venedigs.

Enge Gassen führen hinunter ins Zentrum, wo sich am Tartiniplatz ein großes Oval öffnet, benannt nach dem Violinisten Guiseppe Tartini. Ein prächtiges Ensemble mittelalterlicher Bauten umschließt den ehemaligen Marktplatz. Vom Rathaus, dem mächtigsten Gebäude, blickt ein steinerner Löwe herab: der Markuslöwe. Das offene Buch zwischen seinen Vorderpranken bedeutet Friede, er soll an die Serenissima erinnern. Der Rundgang endet mit dem Besuch des Venezianischen Hauses, eines der schönsten Häuser von Piran. Innen reich an antikem Mobiliar, sogar die Tafel im Salon ist stilecht gedeckt. Mit einem Glas voll prickelndem Prosecco in der Hand, darf man auf den Eckbalkon treten und aufs Treiben auf dem Tartiniplatz blicken.