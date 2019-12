Mailand und Bozen: Städte mit höchster Lebensqualität in Italien

Lebensstandard der Bevölkerung, Umweltverschmutzung, Kriminalität, Freizeit- und Grünanlagen, Dienstleistungen, Verkehrsverbindungen und wirtschaftliche Lage sind einige der 36 Kriterien, welche die Wirtschaftsexperten der Zeitung bei der Ausarbeitung der Rangliste berücksichtigt haben. Fazit: Wer in Italien gut leben will, muss im Norden oder in Mittelitalien bleiben. Die Provinzhauptstädte mit dem höchsten Lebensstandard sind mehrheitlich in Oberitalien konzentriert.