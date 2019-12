Vor 50 Jahren reisten die Österreicher noch ganz anders - eines ist gleich geblieben

Früher war die Fahrt in dem Auto (ohne Servolenkung, Airbag und Navi!) über die Alpen an die Adria schon ein eigenes Abenteuer. Heute setzt man sich in das Flugzeug und steigt auf der andere Seite der Welt am Urlaubsort aus.

Seit 50 Jahren erhebt die Statistik Austria das Reiseverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Seither gab es einen starken Anstieg und deutlich veränderte Verhaltensmuster. Erfasst werden in dieser Statistik nur Reisen von mindestens vier Tagen Dauer. Trends:

1. Deutlich mehr Österreicher fahren auf Urlaub

Seit 1969 hat sich der Anteil der Menschen, die sich so eine Urlaubsreise gönnen, von 27,5 Prozent auf 60,1 Prozent der Bevölkerung verdoppelt.

2. Mehrfach - und öfter ins Ausland

War es damals noch ein entweder Ausland oder Inland, so urlauben heute viele mehrfach, sowohl im Ausland als auch im Inland.