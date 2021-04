Lechweg: Es war Liebe auf den zweiten Blick

Nein, ich muss zugeben, richtig überwältigend war die erste Begegnung nicht. Holt man als bergverliebter Großstädter Wanderschuhe und Rucksack heraus, hat man ja oft schon das große alpine Drama im Kopf (merke: je mehr Städter, desto Drama). Wenn das Ganze noch „Lechweg“ heißt, also das Skidorado im Namen mitschwingt, dann fährt man mit kühnen Erwartungen hinauf ins Gebirge zwischen Tirol und Vorarlberg.

Doch plötzlich sitzt man im Postbus Richtung Formarinsee und stapft auf einem recht ausgetretenen Pfad die letzten Schritte zum Ausgangspunkt. Rund um den See ragen ehrfurchtgebietende Gipfel in den Himmel, doch statt hinauf geht es bergab, wie der Lech eben fließt, hier oben, wo er seinen bescheidenen Ursprung als Gebirgsbach hat. Also spaziert man statt schwitzend gipfelwärts gedankenverloren talwärts und hat damit reichlich Zeit und Muße, den Lech beim Plätschern und Gurgeln zu belauschen und dazu auf das Pfeifen der Murmeltiere zu achten.

Zeit und Muße, das ist die erste überraschende Entdeckung, die man auf dem Lechweg macht – und es ist die Grundstimmung, die einen über die Tage begleitet. Natürlich haben die Macher des Lechweg Sehenswertes aus Natur und Kultur entlang der Strecke geschickt verknüpft. Da gibt es die spektakuläre Hängebrücke in der Nähe von Holzgau, auf der man in 110 Meter Höhe über eine Schlucht spaziert. In Holzgau selbst kann man „Lüftlmalerei“ entdecken, eine besondere Spielart barocker Pracht, die man in einem alpinen Dorf wohl nicht vermutet hätte.