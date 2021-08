Geheimtipp: Die griechische Insel Kastellorizo ist so schön fad

Wenn die Wassertaxis am Abend weg sind, kommt eine Robbe zum Schlafen her. Es gibt hässlichere Plätze als diesen. „Listen, take pictures of me“, fordert Antonis die Gäste nach der Ausfahrt zum Fotografieren auf, „Tripadvisor“. Auch an Orten, wo sich wenig tut, zählt eine gute Bewertung im Internet.

Es gibt viele Möglichkeiten für Ausflüge. Auf die Plakes etwa, „Strände“ aus glattem Stein (andere gibt es nicht). Pfff. Auch hier schwimmen Schildkröten vorbei. Sonst bietet sich eine Tour in das nur wenige Kilometer entfernte Kas in die Türkei an, wenn es coronabedingt wieder geht – und es die zwischenstaatlichen Beziehungen zulassen. Oder auf die Insel Ro.

Dame hisste Fahne

Sie ist für die Griechen etwas Besonderes. Schon in der Schule hören die Kinder die Geschichte der Dame von Ro. Wer hierher will, muss dem Schiffskapitän seine Passnummer geben. Seewolf nennt er sich und lacht viel (und Österreich mag er auch. Er hatte eine Liebe in Salzburg). Doch der Ausflug hat einen gewissen Ernst. Die Insel ist militärisches Gebiet, rund um das Grab der Patriotin errichtet. Die Dame von Ro lebte alleine auf der Felseninsel, täglich hisste sie ab 1943 die griechische Flagge, um der Türkei Paroli zu bieten. Auch heute noch wird die Flagge gehisst.