Jordanien: Viel mehr als das Wunder Petra

Zurück zur Geschichte – denn die spürt man im arabischen Jordanien überall, auch christliche. Etwa in der Ruine der Kreuzritterburg Shoubak. Zwei Belagerungen hatte die Burg überstanden, dann eroberte Saladin die Festung. Damals im 12. Jahrhundert wurde die Umgebung der Burg als „fruchtbares Land“ beschrieben. Heute ruhen die steinernen Ruinen auf einem kahlen Bergkegel. Noch lange vor den Kreuzrittern hatten sich christliche Pilger hierher aufgemacht. Es müssen viele gewesen sein. So viele, dass man in der Stadt Madaba eine riesige Landkarte Palästinas als Mosaik anfertigen ließ. In Teilen blieb sie erhalten – sie ist in der Georgskirche zu bestaunen.