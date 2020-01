Dominikanische Republik: Morgen bis Abend Mamajuana

Mieten Sie sich unbedingt ein Auto bei einem lokalen Vermieter. Keine Angst, Sie werden nicht übers Ohr gehaut, oder nur ein bisschen. Aber wenn Sie sich einmal im Preis geeinigt haben, (Tipp: Es geht immer was, auch wenn die Kinder, die Oma, der neue Hund etc. alle auch von etwas leben müssen) wird der Vermietungsprozess an sich schon ein unvergessliches Erlebnis werden. Für die Dominikaner ist ein Auto nicht einfach nur ein Auto. Hier steht, auch zu Zeiten von Greta, das Fahrzeug weit über dem Partner oder der Partnerin. Dementsprechend liebevoll wird es Ihnen auch angepriesen. Mit allen Fähigkeiten und Extras. Das kann dauern, aber ein Liebesgedicht von Rilke könnte nicht herzlicher vorgetragen werden.

Für den großen Sohn ein Erlebnis. Endlich jemand, der Autos so gern hat wie er und nicht wie sein Papa, dem Autos eigentlich egal sind, Hauptsache sie fahren.

Ach ja und wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Auto mit Erdgas betrieben wird. Fast alle Mietwagen fahren damit und es gibt im ganzen Land überall genügend Erdgastankstellen. Das fühlt sich bei der Premiere ein wenig an wie das Auftanken eines Kampfjets bei „Top Gun“, ist aber schon beim zweiten Mal reine Routine.

Und dann fahren Sie los. Lassen Sie das Land auf sich wirken. Schon wenige Minuten abseits der Touristenorte sind Sie mitten im karibischen Leben. Da sind die bunten Häuser und die kleinen Buden, in denen Empanadas und andere Köstlichkeiten verkauft werden. Sie werden Lambi entdecken. Das Fleisch der Riesenmuschel mit Kokosraspeln und Gewürzen scharf angebraten – herrlich. Oder den karibischen Milchreis ohne Reis, dafür mit Kondensmilch und Kokosraspeln. Zum hineinlegen! Das ist jetzt gleich nach Pommes, Pizza, Schnitzel und Palas in die Top 5 der Kinder aufgenommen worden.Fahren Sie am Wochenende zu einem öffentlichen Strand und staunen Sie. Plötzlich befinden Sie sich inmitten von Einheimischen, die alle ihre Tische, Sessel, Griller etc. mitnehmen und vor allem Musik! Dann feiern Sie, die Kinder spielen mit den anderen Kindern und alle warten auf den nächsten Fischer mit seinem Fang. Wenn Sie keinen eigenen Tisch haben, kein Problem. Der Wirt des Strandcafés stellt Ihnen einen mitten ins Wasser, wenn Sie wollen. Fühl dich wie zu Hause mein Freund, Mamajuana?