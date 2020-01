Der Kaiser war nie in der Arktis, trotzdem findet man ihn dort

Kapitän Oleg Tikhvinsky orakelt während der Begrüßung an Bord: „Hier erlebt ihr arktische Wildnis pur. Packeis, treibende Eisberge, Wetter und Eisbären bei Anlandungen sind große Herausforderungen bei dieser Tour ans arktische Ende der Welt. Aber das ist der Reiz dieser Reise.“ Die Expeditionskreuzfahrt mit der Sea Spirit ist so einzigartig wie der Inselarchipel selbst: 191 Inseln (insgesamt 16.135 km²) im Nordpolarmeer, gerade einmal 900 Kilometer vom Nordpol entfernt. Es ist eines der entlegensten Gebiete der Erde. Über 80 Prozent der Inselfläche ist von Gletschern bedeckt, nur in der Hochsommerphase sind Fahrten mit einem Expeditionskreuzfahrtschiff möglich. Als einzige Reederei hat Poseidon Expeditions mit seiner Sea Spirit drei Mal jährlich eine Sondergenehmigung zum direkten und zeitsparenden Anlaufen des Franz Josef Land Archipels ab Spitzbergen. Perfekt, um fast 150 Jahre nach der österreichischen Entdeckung durch Payer und Weyprecht auf arktische Erkundung zu gehen.

Abends läuft die Sea Spirit vom Hafen in Longyearbyen in den über 100 km langen Isfjord (Eisfjord) aus und hat gleich zu Beginn eine spektakuläre Route vor sich. Immer entlang der Westküste Richtung Norden gleitend begeistern von Deck und Brücke die Blicke auf einsame Sandstrände und kleine, tiefgrüne Tundraflecken, dahinter wachsen weiße Bergpyramiden und Gletscher in den Himmel. Für die Fotografen blinzelt schließlich sogar die Mitternachtssonne aus den Wolken. Zwei Wochen lang wird die komfortable 114 Gäste fassende Sea Spirit ein bequemes Zuhause in den arktischen Gewässern sein.