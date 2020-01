Sehnsucht nach Urlaub: Trends 2020 auf der Ferien-Messe Wien

Ob Fernreise, Städtetrip, Wellness, Abenteuer, Badeurlaub oder Sightseeing-Tour – auf der Ferien-Messe in Wien finden Reiselustige vom 16. bis zum 19. Jänner 2020 Tausende Inspirationen und Angebote für die nächste Urlaubsplanung. Mehr als 800 internationale und nationale Aussteller aus rund 80 Ländern werden bei der 44. Publikumsmesse dabei sein. Auf der Showbühne werden Gerald Fleischhacker und Peter Agathakis interessante Gäste begrüßen, das beliebte Reisekino macht Lust auf die Welt. Ein internationales Land und ein heimisches Bundesland übernehmen die Patronanz.– Partnerland Dominikanische Republik Besonders hervorheben werden die Aussteller des Inselstaates in der Karibik ihre wunderbaren Sehenswürdigkeiten, wie die bezaubernde Altstadt in der Hauptstadt Santo Domingo, die Must-See-Orte in Puerto Plata, wie die Seilbahn und die Festung San Felipe, die malerische Halbinsel Samaná mit dem Nationalpark Los Haitises, die über 2.000 Buckelwale und die herrlichen Strände. Mit Verkostungen soll den Interessierten die vielfältige Kulinarik nähergebracht werden. Untermalt wird der Messeauftritt mit Live-Musik, einer folkloristischen Tanzgruppe und der Präsentation von landestypischem Kunsthandwerk samt einem Zigarrendreher.