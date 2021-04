Singapurs "Kreuzfahrten nach Nirgendwo" sind ein Hit

Mehr als 120.000 Menschen haben seit vergangenem Herbst von Singapur aus an sogenannten "Kreuzfahrten nach Nirgendwo" teilgenommen. Die Initiative, über die der südostasiatische Stadtstaat Reisen auch in der Coronapandemie ermöglichen will, habe riesigen Zulauf bekommen, teilte der örtliche Tourismusverband am Donnerstag mit.

Insgesamt seien 90 Kreuzfahrten ohne Zwischenstopp und Landgänge durchgeführt worden. Dabei habe es keinen einzigen bestätigen Coronafall an Bord gegeben, sagte eine Sprecherin des Verbandes.