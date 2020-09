Kreuzfahrten: Worauf Costa im Sommer 2021 setzt

Costa Kreuzfahrten setzt die Arbeit an der schrittweisen Wiederaufnahme ihrer Kreuzfahrten fort. Nachdem die Routen für die Wintersaison 2020/2021 vorgestellt wurden, hat das italienische Unternehmen seine Fahrpläne für das restliche Jahr 2021 überarbeitet. Ziel bleibe, "den Gästen das bestmögliche Kreuzfahrterlebnis unter Berücksichtigung ausgedehnter Gesundheitsmaßnahmen zu ermöglichen."

Von April bis November 2021 werde Costa mit einer großen Zahl an Abfahrtshäfen das Mittelmeer-Angebot erweitern, damit "Passagiere flexibel an Bord gehen können". Im Sommer 2021 soll es ein Comeback der Nordeuropa-Kreuzfahrten geben. Details zu den neuen Fahrplänen und Buchungsinformationen stehen demnächst auf der Website von Costa sowie in Reisebüros zur Verfügung. Man arbeite bei den Fahrplänen eng mit den nationalen und lokalen Behörden in den jeweiligen Zielländern zusammen, heißt es in der Aussendung.

Von März bis Herbst 2021 werden drei Schiffe im westlichen Mittelmeer unterwegs sein: Costa Smeralda, das erste LNG-Schiff in der Flotte, Costa Firenze, das neue Schiff, das gerade in der Fincantieri Werft Marghera (Venedig) fertiggestellt wird, sowie Costa Pacifica, das 7-Tage-Kreuzfahrten mit den Zielen Italien, Frankreich und Spanien anbieten wird.