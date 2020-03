Die Costa Smeralda gilt als "Smart City" für das Meer

Das am 22. Februar in Savona getaufte Schiff ist aber nicht nur in Bezug auf Luxus und Größe bemerkenswert. Denn die Smeralda ist mit innovativer Technologie ausgestattet, die in allen kritischen Bereichen auf Nachhaltigkeit abzielt und damit ein Umdenken in einer Industrie markiert, die nicht erst durch Greta Thunberg und die jüngst so deutlich zu spürenden Auswirkungen des Klimawandels unter Beschuss gekommen ist.