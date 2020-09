Wo die Südsee noch leistbar ist

Wie fast überall in der Südsee gibt es sogar auf kleinen Inseln mehrere Kirchen, die eindrucksvollste in Ouvéa ist katholisch und heißt St. Joseph. Im Hauptort Fayaoué findet man ältere Gotteshäuser, teils noch aus Korallenkalk gebaut. In manchen Dörfern lässt sich das einfache, beschauliche Leben der Kanaken beobachten. So friedlich war es nicht immer, einst kam es hier nach einer Geiselnahme der aufständischen Ureinwohner zu einem Massaker durch die französischen Soldaten, Gedenkstätten erinnern daran.

Eine echte Südseemetropole voll bunter Vielfalt, Lebensfreude, Musik und einer großartigen Kulinarik ist Nouméa, auch das „Paris der Südsee“ genannt. Die knapp 100.000 Einwohner sind bunt gemischt, wenn auch die französische Lebensweise dominiert. Als Tourist landet man meist im Stadtteil Anse Vata mit einem herrlichen Strandboulevard. Sehen und gesehen werden und gutes Essen sind hier angesagt. Dort befindet sich auch eine der großen Attraktionen, das Aquarium des Lagon, wo all jene, die nicht in der größten Lagune der Welt tauchen wollen, deren Bewohner vom Trockenen aus beobachten können. Auf dem benachbarten Plage de la Baie des Citrons lässt es sich recht gut baden, mitten in der Stadt.

Naturliebhaber sollten sich einen Mietwagen nehmen und die Hauptinsel Grande Terre umrunden. Man muss ja nicht die ganzen 400 Kilometer Länge abfahren, sondern kann eine der Bergstraßen von der West- zur Ostseite nehmen. Die Insel durchzieht ein Faltengebirge mit insgesamt vier Berggipfeln, die 1.500 Meter überschreiten. Dabei geht es nicht nur durch herrliche Gebirgslandschaften mit zahllosen Wasserfällen und Grotten, sondern auch von einer Kultur zu einer ganz anderen. Im landwirtschaftlich genutzten Westen fühlt man sich nach Frankreich versetzt, der Osten ist die Heimat der Kanaken, mit einer abenteuerlich schönen Küstenlandschaft.