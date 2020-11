Studie "Best Ski Resort": Drei österreichische Skigebiete unter den Top 10

Für die Verbraucherstudie „Best Ski Resort 2020“ wurden fast 40.000 Skifahrer und Snowboarder in 55 Skigebieten in Italien, Österreich, Frankreich Deutschland und der Schweiz in der Wintersaison 2019/20 befragt. Mit Serfaus-Fiss-Ladis (8. Platz), Gurgl im Ötztal (9. Platz) und Ischgl (10. Platz) sind drei Tiroler Skigebiete in den Top Ten der Gesamtwertung vertreten.