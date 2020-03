Zürserhof: Was Hotelgästen exklusiv geboten wird

Eigentlich wollte er sich in der Studienzeit als Skilehrer „am Arlberg nur ein bissl was dazuverdienen“. Jetzt ist Bernhard „Berni“ Huber (im Bild) schon seit zwanzig Jahren jeden Winter als Privatskilehrer fixer Bestandteil im traditionsreichen 5*S-Hotel Zürserhof. Der gebürtige Oberösterreicher kennt jeden Hang und jede Piste von St. Anton bis Warth, weiß genau, zu welcher Tageszeit welche Route zu den schönsten Tiefschneehängen führt oder in welcher Hütte es die besten Kasnockerln gibt. Berni ist staatlich geprüfter Skiführer und -lehrer und steht den Hausgästen exklusiv zur Verfügung. „Das Einzigartige am Arlberg ist, dass man mit dem Lift fast überall ganz hinauf kommt und dann auf der Rückseite der Berge ins Gelände und im Tiefschnee fahren kann“, schwärmt der 42-Jährige.