Plácido Domingo

Ich denke, niemand wird überrascht sein, dass das Lieblingsbuch eines Spaniers „Don Quixote de la Mancha“ von Miguel de Cervantes ist. Ich habe das Buch das erste Mal in ganz jungen Jahren gelesen und schlage die großen Weisheiten, die in dieser ernsthaften Komödie vorkommen, auch heute immer wieder nach. Es ist sehr breit gefächert, behandelt so viele Aspekte des Lebens und geht sehr tief, weil es die menschliche Natur im Detail betrachtet. Ich bin immer wieder verblüfft, dass Cervantes und Shakespeare Zeitgenossen waren. Beide sind für immer zeitlos.

* Der spanische Opernsänger und Dirigent engagiert sich für die Förderstiftung Orphanhealthcare zur Erforschung seltener Krankheiten, www.orphanhealthcare.org, www.placidodomingo.com